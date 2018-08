Encerra na tarde desta sexta-feira (31) mais uma edição da Feira de Projetos do SENAC-RS. Foram 90 trabalhos apresentados pelos alunos das escolas da instituição presentes em todo o RS

Encerra na tarde desta sexta-feira (31) mais uma edição de um evento já consagrado do SENAC, a Feira de Projetos, agregada este ano ao ao conceito “Construindo Soluções Inovadoras”. Segundo o diretor-regional do SENAC, José Paulo da Rosa, “com orgulho e satisfação, temos a alegria de concluir esta edição com muito sucesso, com projetos maravilhosos, com muito potencial empreendedor que vai mudar a vida e trazer soluções para nossas empresas”. Segundo ele, a maioria dos projetos envolveram aplicativos, com focos em temas ambientais e sociais.

Roberto Bertê, gerente do Núcleo de Educação Profissional do SENAC, reitera e diz que “os projetos trazem inovação para as empresas do comércio, com foco em soluções”.

Este ano, a Feira contou com 90 projetos, oriundos da criatividade de alunos de cerca de 50 escolas do SENAC que atuam no RS. Foram premiadas as categorias Curso Técnico, Cursos Livres, Educação Superior, além do Destaque Sebrae, parceiro da iniciativa, e da categoria Projeto POP, que premia o projeto mais votado pelos visitantes da Feira.

A Feira encerra às 16h e ocupa o Centro de Eventos do BarraShoppingSul, reunindo principalmente público jovem. Um dos espaços é ocupado pelo CETE – Centro de Tecnologias da Educação do SENAC, ofertando ao público visitas virtuais 360 graus por pontos turísticos de Porto Alegre, além de um laboratório virtual do comércio, com opções em merchandising virtual que envolvem sugestões aos empresários na área de lay-out e produtos para melhor atender as necessidades de seus estabelecimentos. Também presente neste espaço do SENAC o Espie, um repositório de objetivos educacionais disponíveis às escolas da instituição.

Este ano, uma das principais novidades da Feira foi a construção de uma arena central para apresentação durante três dias dos projetos, com alunos expondo suas ideias para avaliação da comissão julgadora. (Clarisse Ledur)

