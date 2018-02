O bispo Charles Scicluna, arcebispo de Malta, considerado um dos maiores especialistas em crimes sexuais, chegará ao Chile no dia 20 de fevereiro para investigar as acusações de acobertamento de abusos por parte do bispo Juan Barros. O papa Francisco, que gerou polêmica durante sua recente visita ao Chile em janeiro por apoiar o controverso bispo Barros.

