Envolvido em um escÃ¢ndalo de corrupÃ§Ã£o, o grupo JBS/Friboi anuncia programa de desinvestimentos de R$ 6 bilhÃµes

A JBS informou nesta terça-feira (20) que fará um programa de desinvestimentos de R$ 6 bilhões. O plano da empresa inclui se desfazer de sua fatia de 19,2% na empresa Vigor Alimentos S.A., além da participação acionária na Moy Park e dos ativos da Five Rivers Cattle Feeding e fazendas.

“O programa de desinvestimento visa a redução do endividamento líquido e consequentemente a desalavancagem, fortalecendo estrutura financeira da companhia”, disse a JBS em nota. O plano ainda está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da empresa e anuência do BNDESPAR. Os R$ 6 bilhões estimados pela empresa do plano de desinvestimentos devem se juntar ao montante de RS 1 bilhão já anunciado da venda das operações da companhia na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Crise

A JBS está envolvida em um escândalo de corrupção envolvendo o governo de Michel Temer. Desde a divulgação das primeiras notícias sobre a delação da empresa, a perda em valor de mercado se acumula em R$ 8,6 bilhões.

Em entrevista publicada no fim de semana, o presidente do grupo J&F, dono da JBS, Joesley Batista, chamou Michel Temer de chefe “da maior e mais perigosa organização criminosa” do Brasil. O empresário ainda descreveu o esquema de corrupção entre a empresa e agentes públicos, citando outros nomes como o do ex-presidente Lula, o senador afastado Aécio Neves, o deputado afastado Eduardo Cunha e o senador Renan Calheiros.

O Palácio do Planalto divulgou nota na qual diz que o empresário é “bandido notório” e “desfia mentiras”. A defesa de Temer ainda protocolou na Justiça uma queixa crime por calúnia, injúria e difamação contra Joesley. (AG)

Comentários