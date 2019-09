Enxaguante bucal pode reduzir os benefícios de atividades físicas

Os benefícios dos exercícios físicos para a saúde cardiovascular, especialmente no que diz respeito à prevenção da hipertensão arterial, já foram documentados por inúmeras pesquisas.

Agora, um novo estudo afirma que esse efeito benéfico é significativamente reduzido quando as pessoas usam enxaguantes bucais no lugar de água. O estudo foi publicado no periódico Free Radical Biology and Medicine e realizado por cientistas da Universidade de Plymouth, na Inglaterra, em colaboração com o Centre of Genomic Regulation (Gabaldon’s lab) em Barcelona.

De acordo com os autores, os médicos já sabem que os vasos sanguíneos se dilatam durante o exercício físico, melhorando o fluxo sanguíneo para os músculos ativos. Esse processo é ativado pela produção de óxido nítrico.

O que ainda era um mistério era como a circulação de sangue continuava alta após os exercícios, criando uma resposta do corpo chamada de queda de pressão pós-exercício físico. Os cientistas então descobriram que o óxido nítrico se transforma em nitrato. Se, antes, essa substância era encarada como inútil para o corpo, agora os cientistas descobriram que ela pode ser absorvida pelas glândulas salivares e excretada pela saliva na boca.

Algumas bactérias que vivem na flora bucal convertem o nitrato em nitrito. E quando o nitrito da boca é engolido, parte é absorvida e convertida em óxido nítrico. Isso ajudaria a manter os vasos sanguíneos dilatados, mantendo a pressão arterial baixa após a atividade física.

Por que isso é importante?

O novo estudo revela a importância que as bactérias presentes na boca têm para a saúde cardiovascular, algo que ainda não era 100% comprovado. Além disso, estudos anteriores sugeriam que a maior fonte de nitrito no corpo após o exercício físico era aquele formado pelas células endoteliais (vindas do interior dos vasos sanguíneos).

No entanto, a pesquisa mostra que os níveis da substância no sangue só subiram quando os participantes usaram o placebo no lugar do enxaguante bucal, indicando que as bactérias da boca são uma fonte chave para a circulação da substância por pelo menos uma hora após a realização de exercícios físicos.

Os cientistas acreditam que o próximo passo é investigar em mais detalhes os efeitos que os exercícios têm na atividade das bactérias da boca, além de analisar a composição desses microorganismos em pessoas com alto risco cardiovascular para ter mais informações sobre como tratar problemas como hipertensão arterial.

