Enzo Gabriel, João Miguel e Maria Eduarda são os nomes mais registrados no Brasil em 2019

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Enzo Gabriel é bicampeão e lidera ranking desde 2018. Levantamento inclui dados dos cartórios de Registro Civil do País

Enzo Gabriel, João Miguel e Maria Eduarda foram os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2019, de acordo com levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da ARPEN Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

Enzo Gabriel é bicampeão e lidera o ranking desde 2018. Este ano, o nome foi dado a 16.672 recém-nascidos no País. A lista é baseada nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até a última quinta-feira (19). Na sequência, aparecem João Miguel, com 15.082 registros de nascimentos, e Maria Eduarda, com 12.063 registros.

Confira a lista completa:

BRASIL

Enzo Gabriel (16.672)

João Miguel (15.082)

Maria Eduarda (12.063)

Pedro Henrique (11.103)

Maria Clara (10.751)

Maria Cecilia (9.570)

Maria Julia (9.448)

Miguel (9.436)

Maria Luiza (9.132)

Arthur (8.525)

Ana Clara (8.452)

Maria Alice (8.388)

João Pedro (8.372)

Ana Julia (8.232)

Helena (7.765)

Heitor (6.829)

Alice (6.660)

João Lucas (6.557)

Davi Lucas (6.543)

Maria Vitoria (6.059)

Davi Lucca (6.010)

Gabriel (5.875)

Laura (5.794)

Maria Helena (5.674)

Ana Laura (5.623)

João Guilherme (5.508)

Bernardo (5.487)

Davi (5.332)

João Gabriel (5.264)

Ana Luiza (4.955)

Valentina (4.885)

Arthur Miguel (4.809)

Samuel (4.492)

Maria Valentina (4.429)

Ana Beatriz (4.416)

Theo (4.283)

Arthur Gabriel (4.232)

Lorenzo (4.162)

Ana Vitoria (4.025)

Heloisa (3.908)

Maria Fernanda (3.596)

Pedro (3.555)

Maria Luisa (3.521)

Lucas Gabriel (3.521)

Julia (3.407)

Anthony Gabriel (3.393)

Sophia (3.343)

Lucas (3.326)

Lorena (3.311)

Manuela (3.272).

