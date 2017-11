EPF de Portas Abertas apresenta mercado de trabalho para técnicos em quatro áreas

A Escola Profissional Fundatec está com inscrições abertas para o evento “EPF de Portas Abertas: Qual o teu sonho?”, que acontecerá no dia 13 de dezembro, na sede da Fundação em Porto Alegre. A atividade tem como objetivo realizar uma orientação vocacional e apresentar o mercado de trabalho para profissionais técnicos nas áreas de Administração, Qualidade, Enfermagem e Tecnologia da Informação. Na oportunidade, haverá uma visita guiada pela Escola, bem como apresentação dos cursos da EPF e bate-papo com professores da instituição.

O evento acontecerá em dois turnos: à tarde, a partir das 14h30, e à noite, com início às 19h. A entrada é gratuita e os participantes ainda concorrem a um sorteio de bolsa de 40% em cada um dos quatro cursos técnicos da EPF. As inscrições devem ser feitas pelo site fundatec.org.br. As vagas são limitadas. Mais informações pelo e-mail eventos@fundatec.org.br ou pelo telefone (51) 3320-1014. A EPF está localizada na Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, em Porto Alegre.

