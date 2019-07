EPTC alerta sobre trânsito lento no bairro Navegantes devido incêndio na fiação de postes

O trânsito entre a Avenida Farrapos e a Rua Dona Margarida, no Bairro Navegantes, em Porto Alegre, está parcialmente bloqueado. No início da manhã desta quinta-feira (25), a fiação de postes de luz começaram a pegar fogo. O Corpo de Bombeiros e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), foram acionados para solucionar a situação, que tem previsão de se estabilizar no final da tarde.

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) auxiliam a organizar o trânsito no local. Uma das faixas, sentido bairro-centro, está interditada. Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio. Não houve registro de falta de luz na região.

10h57 – Bloqueio na R. Dona Margarida com a Av. Farrapos devido a serviços na fiação elétrica do trecho com previsão de encerramento para o final da tarde. Trânsito lento na região. EPTC, CEEE e companhias telefônicas efetuando serviços no trecho. — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) July 25, 2019

