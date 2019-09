EPTC anuncia bloqueio da avenida Eduardo Prado

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou, nesta terça-feira (24), que ocorrem bloqueios na avenida Eduardo Prado, no sentido Centro-bairro, entre as ruas Saul Nonnenmacher e Fernando Borba. Ao longo da semana, a empresa terceirizada vai executar recortes no canteiro para um desvio, que será implantado na pista no mesmo sentido.

Será necessário o bloqueio total da pista, pois a via passará por obras de adaptação da sua rede pluvial ao longo dos próximos meses. As devidas adaptações na localização das paradas dos ônibus e a implantação da sinalização indicando os desvios já foram providenciadas. A previsão é que as intervenções ocorram em quatro etapas. A primeira, entre as ruas Saul Nonnenmacher e Fernando Borba, tem previsão de duração de 45 dias.

Deixe seu comentário: