Nove minutos. Esse foi o tempo do transporte de uma equipe que levava um coração desde o Aeroporto Internacional Salgado Filho até o Hospital de Clínicas da Capital. A agilidade no percurso só foi possível com o auxílio de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre.

Os batedores da EPTC liberaram o tráfego por todo o caminho. A ação era de urgência e ocorreu a pedido da secretaria da Saúde do RS. O transplante em um paciente do Hospital de Clínicas será realizado ainda hoje.

“Agradecemos apoio da @EPTC_POA que colocará batedores para liberar trânsito entre aeroporto e HCPA. Nestas situações 30 min são decisivos!”, escreveu o secretário da Saúde, João Gabbardo dos Reis no Twitter.

