EPTC auxilia no transporte de órgão para transplante na capital

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) auxiliou, na manhã desta quinta-feira (22), no traslado de um órgão para transplante na Capital. A Central de Transplantes do Rio Grande do Sul ligou solicitando o acompanhamento no transporte de um pulmão que chegava de Joinville (SC), desde o Aeroporto Internacional Salgado Filho até o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

“A escolta tem a função de garantir um deslocamento o mais ágil e seguro possível e assim contribuir para a preservação de vidas e a prevenção de acidentes”, diz Leandro Coelho, gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC.

A empresa informa ainda que foram direcionados cinco motociclistas para o aeroporto, onde aguardaram o momento de iniciar o trajeto pela Sertório e seguir pela Farrapos, Dona Margarida, Voluntários da Pátria, Castelo Branco, Túnel da Conceição, Osvaldo Aranha e Ramiro Barcelos. Desde o início do ano a EPTC realizou 12 escoltas de órgãos para transplante e de um paciente receptor para os hospitais de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: