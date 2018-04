EPTC comemora 20 anos com redução de vítimas

A programação comemorativa aos 20 anos da EPTC foi divulgada nesta terça-feira, na sede da empresa. Criada em 3 de abril de 1998, junto com a municipalização do trânsito, quando a circulação da Capital apresentava um quadro geral da acidentalidade com 199 mortes, a EPTC prepara intensa programação educativa para comemorar os 20 anos de redução gradual em vítimas fatais.

Deixe seu comentário: