EPTC divulga esquema de trânsito para o Desfile de Sete de Setembro

A EPTC divulgou, nesta quinta-feira (5), o esquema de trânsito referente ao Desfile de Sete de Setembro, que acontece neste sábado. De acordo com a empresa, o transporte coletivo deve operar com a tabela de feriado.

A avenida Edvaldo Pereira Paiva terá seu bloqueio adiantado das 6h45 para as 5 horas. A concentração para as apresentações será na avenida Padre Cacique, próximo à Instituição Iberê Camargo. Para os motoristas que desejam se deslocar até a Zona Sul na manhã de sábado (7), é possível acessar a avenida Padre Cacique e o desvio pela rua Taquari, até a rua Chuí, em frente ao Barra Shopping. A previsão é de que o trecho seja liberado já no começo da tarde.

A montagem das estruturas para o desfile deve se encerrar nesta quinta (5). Cerca de 40 militares trabalham em um trecho da avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo ao Parque Marinha do Brasil.

Deixe seu comentário: