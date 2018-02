EPTC divulga orientação para o trânsito durante partida Grêmio x Cruzeiro

Em razão do jogo Grêmio x Cruzeiro, pelo Gauchão, neste sábado (3), às 21h30min, na Arena, com previsão de 10 mil torcedores, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a linha Especial Futebol circulará com oito ônibus, saindo do Largo Glênio Peres, Centro Histórico, em direção ao estádio, a partir de duas horas antes da partida.

O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. A linha T2.3 /Arena, operada pela Carris, circulará com tabela horária eventual para atendimento ao jogo. Uma boa opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem o metrô deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 km da Arena, aproximadamente 10 minutos de caminhada até o estádio.

Bloqueio de Trânsito

Há possibilidade de bloqueio da alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) antes da partida, para segurança dos torcedores, a partir de avaliação da EPTC e Brigada Militar.

Os agentes da EPTC orientarão a circulação em toda a área do evento, com implantação de medidas emergenciais de alteração de fluxo, se houver necessidade. Semáforos terão seus tempos alterados para agilizar o trânsito na região, antes e após o jogo.

