Agentes da Coordenação de Educação para a Mobilidade (CEM) da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) participam de um encontro com motociclistas neste sábado, 13, com foco na redução da acidentalidade no trânsito. O evento acontece das 9h às 11h, na Valecross, revenda de motos da Honda, na av. Cavalhada 3.338, em Porto Alegre.

