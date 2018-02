Agentes de educação para o trânsito da EPTC realizarão uma ação educativa na sexta-feira para mais segurança de motoristas e pedestres na circulação durante as festividades de carnaval. A atividade, com abordagens e distribuição de material com orientações principalmente em relação ao uso de álcool e direção, acontecerá na avenida Assis Brasil, Rótula da Fiergs.

