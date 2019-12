Porto Alegre EPTC informa alterações de trânsito para eventos do fim de semana

7 de dezembro de 2019

Evento poderá deixar trânsito lento nas proximidades do Araújo Vianna. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Em razão dos diversos eventos que ocorrerão neste final de semana (7 e 8), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa as seguintes mudanças e bloqueios de trânsito que ocorrerão nas vias da Capital:

No sábado (7) acontece o Quintal Dona Irena, evento que promove arte, música e gastronomia na beira do Guaíba na Zona Sul da cidade, das 10h às 23h59. O encontro ocorre na rua Dr. Armando Barbedo, entre a rua Alm. Cockrane e início da rua sem saída, que ficarão fechadas para o trânsito de veículos. A estimativa de público é de seis mil pessoas.

No mesmo dia ocorre, no Auditório Araújo Vianna, show do digital influencer Nego Di, quando são esperadas duas mil pessoas. A abertura dos portões ocorre às 19h, e o início do espetáculo está marcado para às 21h. Os motoristas devem ficar atentos à possível lentidão de fluxo no trecho em razão da saída do show.

No domingo (8) será realizada, no Parque da Redenção, a 23° edição da Parada Livre de Porto Alegre. A caminhada com trios elétricos, marcada para as 16h30, passará pelas avenidas Setembrina, Osvaldo Aranha, José Bonifácio, João Pessoa, rua Eng. Englert, e encerra o trajeto no ponto inicial, na avenida Setembrina. As vias estarão fechadas para o fluxo de veículos até às 19h. O evento contará com o acompanhamento de fiscalização de trânsito da EPTC.

Já o trajeto da Corrida da Sogipa aniversário de 152 anos, igualmente neste domingo, das 8h30 às 11h, terá saída da pista de atletismo pela rua Barão de Cotegipe. A corrida segue pelo corredor de ônibus da 3ª Perimetral, já bloqueado aos domingos, pela rua Dom Pedro II, passando pela avenidas Carlos Gomes e Senador Tarso Dutra, na altura do n° 600. O retorno se dará pelo mesmo trajeto. O evento contará com acompanhamento de agentes da EPTC.

O jogo Inter x Atlético, também no domingo, no Estádio Beira-Rio, tem início às 16h, com abertura dos portões marcada para as 14h. A avenida Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo liberado para a circulação de veículos, da Rótula das Cuias até a área do estádio, a partir das 13h. A travessia da avenida Padre Cacique, para quem trafegar pela rua Otávio Dutra em direção ao estádio poderá ficar bloqueada devido a uma maior proteção dos pedestres e pelo intenso fluxo de veículos naquela área. Na saída da partida, a orientação é que os motoristas evitem o trajeto pelo Viaduto da Conceição em razão dos bloqueios que serão feitos para a Parada Livre.

Para os Concertos Comunitários Zaffari de Natal, marcado para domingo na quadra de futebol do Parque Moinhos de Vento (Parcão), o estacionamento em frente ao Colégio Uruguai será isolado para o evento, nos dias 7 e 8. Com estimativa de público de seis mil pessoas, o evento tem início às 19h. Ao final, pode haver lentidão no trânsito entorno do Parcão.

