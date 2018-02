EPTC informa bloqueios em razão do carnaval de blocos neste final de semana em Porto Alegre

Devido ao carnaval dos blocos que ocorre neste sábado (17) e domingo (18), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa os seguintes bloqueios, desvios de ruas e alterações em linhas de ônibus:

17/02 (sábado), das 15h às 21h – Bloco Amigos do Porto – av. Edvaldo Pereira Paiva tem bloqueio total conforme necessidade observada pela fiscalização, do Viaduto Abdias do Nascimento até av. Ipiranga. As alternativas são as mesmas do evento citado acima: Padre Cacique e av. Praia de Belas, no sentido Sul-Norte, e av. Borges de Medeiros e av. Padre Cacique, no sentido Norte-Sul.

17/02 (sábado), das 15h às 21h – Bloco Puxa que é Peruca – Bloqueio na Rua da República, entre a rua Gen. Lima e Silva e rua Sofia Veloso.

17/02 (sábado), das 15h às 21h – Bloco Areal da Baronesa – A concentração ocorrerá no Largo Zumbi dos Palmares. O itinerário percorrerá a rua José do Patrocínio e a dispersão ocorrerá na Praça Garibaldi. Durante o deslocamento do bloco até a Praça Garibaldi, a José do Patrocínio será bloqueada.

18/02 (domingo), das 15h às 21h – Blocos Floresta Aurora e Kiridão – A concentração ocorrerá na Praça Garibaldi. O itinerário percorrerá a rua José do Patrocínio e a dispersão ocorrerá no Largo Zumbi dos Palmares.

18/02 (domingo), das 15h às 22h – Bloco Império da Lã Skafolia – A concentração ocorrerá no Triângulo do Anfiteatro Pôr do Sol com dispersão na Praça do Canhão (Parque Marinha do Brasil).

Transporte

Devido aos bloqueios, as linhas de ônibus 177 Menino Deus e 149 Icaraí, sentido Centro-bairro, circularão pela João Pessoa. As linhas de ônibus que trafegam pela José do Patrocínio, sentido Centro-bairro, circularão igualmente pela av. João Pessoa.

