EPTC informa bloqueios no trânsito em razão do carnaval de blocos de Porto Alegre

Devido ao carnaval de blocos, neste domingo (18), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre informa os seguintes bloqueios, desvios de ruas e alterações em linhas de ônibus:

Evento Skol Nordestão

A avenida Edvaldo Pereira Paiva tem bloqueio total, conforme necessidade observada pela fiscalização, do Viaduto Abdias do Nascimento até avenida Ipiranga. As alternativas para circulação de veículos na região são Padre Cacique e avenida Praia de Belas, no sentido Sul-Norte, e avenida Borges de Medeiros e avenida Padre Cacique, no sentido Norte-Sul. A desmontagem do evento ocorrerá das 20h às 21h, com bloqueios parciais.

Das 15h às 21h – Blocos Floresta Aurora e Kiridão

A concentração ocorrerá na Praça Garibaldi. O itinerário percorrerá a rua José do Patrocínio e a dispersão ocorrerá no Largo Zumbi dos Palmares.

Das 15h às 22h – Bloco Império da Lã Skafolia

A concentração ocorrerá no Triângulo do Anfiteatro Pôr do Sol com dispersão na Praça do Canhão (Parque Marinha do Brasil).

Transporte

Devido aos bloqueios, as linhas de ônibus 177 Menino Deus e 149 Icaraí, sentido Centro-bairro, circularão pela João Pessoa. As linhas de ônibus que trafegam pela José do Patrocínio, sentido Centro-bairro, circularão igualmente pela avenida João Pessoa.

