EPTC informa trânsito e transporte para o Enem

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, em razão das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que começam neste domingo (3), as tabelas horárias dos ônibus da Capital serão reforçadas para atender aos inscritos. O reforço atinge principalmente as linhas na região da Fapa e da Uniritter, que também terão o monitoramento da EPTC. A ação também será repetida no dia 10, quando ocorrem as provas de Ciências da Natureza e Matemática do Exame.

Por conta do grande número de inscritos no Enem, a EPTC orienta que os participantes se encaminhem aos locais de prova com antecedência para evitar possíveis congestionamentos e atrasos. Os portões abrem às 12h. Além disso, para quem for de transporte público, a EPTC disponibiliza a função GPS do aplicativo do Cartão TRI, que possibilita que o usuário acompanhe, em tempo real, a localização dos ônibus e o horário em que eles chegarão nas paradas. Ele também indica as melhores rotas e linhas para o destino desejado. O app está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Saiba como será o atendimento por ônibus nas universidades:

PUCRS – A Carris fará o atendimento, com tabela de domingo, por meio das linhas T1, T4, T9, T12A, 343 e 353.

Uniritter – O Consórcio Viva Sul fará reforço no atendimento nas linhas 263.2, 263.1, 263.3 e C80.

Fapa – Haverá reforço de horários para atendimento nas linhas 656 e 495.1, e com as linhas eventuais E56 e E95.