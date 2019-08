A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recebeu nesta quinta-feira (1º), a visita do fundador da ACSM (Associação Criança Segura Moçambique), Nelson Mabjeca. Ele veio conferir o trabalho de fiscalização e educação de engenharia de tráfego, responsáveis pela redução em 50% nas mortes no trânsito, meta atingida no final do ano, conforme projeção da ONU a ser cumprida até 2020.

