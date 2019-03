EPTC realizará ação pela segurança dos motociclistas

*Por Bárbara Assmann

O crescente número de acidentes envolvendo moto na Capital fez com que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforçasse ações educativas e de fiscalização com motociclistas, a partir desta segunda quinzena de março.

As atividades serão realizadas na segunda-feira(25) e na quinta (28), das 11h às 14h, em frente ao Hospital Pronto Socorro (HPS). Será montado um gazebo, com uma motocicleta estática e um manequim utilizando itens de segurança. As pessoas serão convidadas a subir em uma moto e assistir um vídeo de realidade virtual sobre circulação de motos no trânsito. Os participantes ainda receberão instruções gerais sobre equipamentos de segurança.

Serão realizadas inspeções gratuitas de itens básicos e oferta de voucher’s para vistorias completas das motos na sede da empresa.

