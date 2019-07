A EPTC programou para esta sexta (26), Dia dos Avós, palestras sobre Envelhecer com Qualidade de Vida: um Caminho para a Mobilidade Segura, com a participação do médico geriatra e diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, Newton Luiz Terra. O evento, aberto ao público, ocorre das 9h às 12h, no auditório da empresa, na rua João Neves da Fontoura, 7.

Deixe seu comentário: