O primeiro dia de volta às aulas da rede particular de ensino foi marcado por ações educativas da EPTC, com abordagens e distribuição de material gráfico. Agentes de fiscalização de trânsito também foram às escolas orientar principalmente sobre a travessia dos estudantes nas faixas de segurança A programação completa será estendida para as próximas semanas.

