O presidente equatoriano, Lenin Moreno, disse que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, “repetidamente violou” os termos de seu asilo na embaixada de Londres no país andino, segundo entrevista à imprensa local. Assange afirma que o Equador está tentando acabar com o seu asilo e que tem sido pressionado, isolado de visitantes e espionado.

