A Justiça do Equador proibiu o governo de contratar serviços da Odebrecht enquanto realiza uma investigação por supostos subornos pagos pela empreiteira brasileira no país. A informação foi divulgada nesta terça-feira (03) pelo procurador-geral Galo Chiriboga. “A pedido da Procuradoria, como um ato urgente, o juiz de Pichincha resolveu que as instituições se abstenham de celebrar contratos com a Odebrecht”, afirmou.

A empreiteira é investigada no Equador por suspeita de pagamento de US$ 33,5 milhões em subornos a funcionários equatorianos. O procurador acrescentou que “durante a investigação de contratos da Odebrecht no Equador, as instituições estatais não poderão, temporariamente, contratar esta empresa”.

O Equador é o terceiro país da América Latina que recentemente vetou a participação da empreiteira em obras públicas. Nos últimos dias de dezembro, o Peru e o Panamá decidiram adotar medidas semelhantes. No Panamá, a Odebrecht é acusada de pagar US$ 59 milhões em propinas para obter contratos.

Em relação ao Peru, a construtora reconheceu o repasse de propinas no valor de US$ 29 milhões a funcionários do governo entre 2005 e 2014. A admissão faz parte de acordo judicial com autoridades dos Estados Unidos. Em dezembro, o DOJ (Departamento de Justiça) dos Estados Unidos revelou que o grupo Odebrecht pagou US$ 599 milhões (R$ 1,9 bilhão) em propinas para servidores públicos e políticos brasileiros e mais US$ 439 milhões (R$ 1,4 bilhão) em outros 11 países.

Segundo o DOJ, os valores relativos à empreiteira são ligados a “mais de 100 projetos em 12 países, incluindo Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela”. (Folhapress)

