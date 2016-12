Equilíbrio financeiro só em quatro anos, diz o Secretário Fábio Branco no almoço do LIDE RS

“Chegamos a uma situação de calamidade e o pacote de medidas emergenciais lançado nos últimos dias não será suficiente para transformar o nosso Estado no Rio Grande que queremos.” Este é a avaliação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Fábio Branco, feita durante o “Almoço Empresarial” do LIDE Rio Grande do Sul, realizado no Hotel Plaza São Rafael nesta terça-feira (6). “Será necessária uma nova agenda logo no início do ano e, se tudo der certo, conseguiremos o equilíbrio financeiro daqui quatro anos”, completou o secretário.

Ao falar sobre as ações de sua pasta, Fábio Branco apontou alguns setores que são considerados estratégicos e que têm grande potencial de desenvolvimento regional, como a saúde, a agroindústria, os setores aeroespacial e de defesa, as tecnologias sociais, o setor de energia e de transporte, logística e mobilidade urbana. Segundo ele, estão sendo criados programas estruturantes para estes setores e que, paralelamente, o Estado avança em parcerias privadas no sentido de mapear as cadeias produtiva onde se tem competência e potencial de competitividade para a obtenção de resultados positivos a curto e médio prazo.

O secretário citou o programa de Polos e Parques Tecnológicos, que recebeu, no ano passado, um investimento total de R$ 15 milhões em 12 projetos apoiados, referindo também as APLs – Arranjos Produtivos Locais, cujos recursos investidos de R$ 3,5 milhões, alcançaram oito projetos em 2015. Esta tem sido uma das prioridades da Secretaria.

Fábio Branco falou em primeira mão a respeito do Programa Investe RS, que visa apresentar os diferenciais competitivos e ações que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS estão lançando para atrair novos investimentos e ressaltou a ressaltou ainda a importância do programa Exporta RS, criado para ampliar a participação de empresas no mercado internacional, principalmente àquelas dedicadas a pequenos e médios empreendimentos.

Na opinião do presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez o empresariado apoia de forma irrestrita todas as medidas emergenciais que estão sendo tomadas pelo governo no sentido de conter a crise que se abateu sobre o Estado e torce pelo seu sucesso. “Vamos incentivar o debate com o setor público para que o Rio Grande volte a ter a grandeza que merece no cenário econômico nacional”, afirmou

