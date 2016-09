Equipe do programa de Fábio Porchat culpa Xuxa por baixa audiência

No ar há menos de um mês, o “Programa do Porchat”, na Record já passa por uma crise e enfrenta problemas com a audiência.

De acordo com o jornal “Estado de S.Paulo”, a equipe do talk show identificou que o “Xuxa Meneghel” atrapalha os resultados da atração comandada por Fábio Porchat.

Para a produção, às segundas é o dia mais complicado para conseguir boa audiência. Isso acontece justamente porque o programa de Xuxa nunca emplacou na Record e perde para o SBT praticamente toda a semana.

No entanto, o “Programa do Porchat” também registra índices modestos ao longo da semana. Às quartas, por exemplo, o talk show fica em terceiro lugar, apesar dos resultados positivos do “Programa do Gugu”.

Na estreia da atração de Fábio Porchat, o humorista entrevistou Sasha Meneghel, filha de Xuxa. Além disso, a eterna Rainha dos Baixinhos já participou de um vídeo do “Porta dos Fundos”, que bombou na internet.

Comentários