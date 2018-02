Equipe gaúcha produz campanha com Luan Santana para Coca-Cola Shoes

Casa da Janela Filmes e equipe da agência Invento Casa Criativa acabam rodar, em São Paulo, uma grande campanha estrelada pelo cantor Luan Santana para a Coca-Cola Shoes – produzida pela Sugar Shoes, de Picada Café. Luan será a estrela da marca pelo período de um ano. A campanha tem a vibe de um show de rua: em um cenário que representa um muro com as cores e logo da marca, o cantor se apresenta e interage com a modelo Bruna Schwartz. O carro-chefe da campanha é o filme de 60 segundos dirigido por Bárbara Santos, além de versões de 15 e 30 segundos e fotos para desdobramentos em diversos materiais. A campanha entra em mídia nacional a partir de março.

A campanha foi filmada e clicada à noite, para trazer essa atmosfera do jovem que curte música e sai com os amigos para shows. Ao mesmo tempo, a energia positiva vinda da Bruna e do Luan, trouxe leveza para o material. A marca representa essa nova geração que busca conforto, estilo e personalidade para todas as ocasiões.

Deixe seu comentário: