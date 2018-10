Equipes da prefeitura de Porto Alegre realizam a limpeza dos cemitérios municipais para receber o público no Dia de Finados

Equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) preparam os três cemitérios municipais de Porto Alegre para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, na próxima sexta-feira. O serviço de limpeza começou no dia 25 de outubro e foi concluído no último fim de semana. As necrópoles municipais localizam-se nos bairros Tristeza e Belém Velho, na Zona Sul da Capital, e São João, na Zona Norte.

Os trabalhos de capina, roçada e limpeza dos sepulcrários contaram com uma equipe de seis garis nos cemitérios Tristeza e Belém Velho e cinco equipes com seis trabalhadores no São João, que é o maior da cidade. Os varredores utilizaram roçadeiras, sopradores, vassouras e enxadas. O serviço foi realizado por meio do contrato de limpeza de praças e cemitérios.

Preservar os espaços

“Nos últimos dias, nossas equipes trabalharam com muito respeito e zelo nos cemitérios municipais para prepará-los para o Feriado de Finados. Esperamos que todos contribuam para preservar estes espaços e a memória daqueles que já estão na morada eterna”, destacou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

O comércio de flores aumenta consideravelmente em todo o Estado

Milhares de pessoas são esperadas nos cemitérios de Porto Alegre e do interior do Rio Grande do Sul no Dia de Finados para homenagear os mortos. Nessa data, o comércio de flores aumenta consideravelmente em todo o Estado. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientará o trânsito no entorno desses estabelecimentos na Capital.

Cemitério Tristeza

Antigo Cemitério da Cavalhada, foi municipalizado em 1954. Possui cerca de 600 jazigos, a maioria perpetuados. Realiza sepultamentos apenas para famílias que possuam jazigos construídos. Localiza-se na rua Liberal, 19. Telefone: (51) 3268-3975

Cemitério São João

Localizado no bairro Higienópolis, o maior cemitério municipal de Porto Alegre iniciou as suas atividades em agosto de 1936. Ocupando uma área de 9,5 hectares, conta com cerca de 12.600 jazigos entre perpétuos e arrendados. Situa-se na rua Ari Marinho, 297. Telefones: (51) 3289-8347

Cemitério Belém Velho

Localizado no bairro Belém Velho, foi implantado no século passado, sendo encampado em 1992 pela prefeitura. Com uma área de aproximadamente dois hectares, possui 1.026 jazigos. O cemitério não tem capacidade para a construção de novos jazigos. Situa-se na rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205. Telefone: (51) 3245-2652

