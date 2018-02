Equipes de resgate recuperam corpos em local de queda de avião no Irã

Os corpos de sete vítimas do acidente de avião que aconteceu no Irã no domingo (18) foram recuperados nesta quarta-feira (21) do local da queda da aeronave, informou o site de notícias oficial do judiciário iraniano, o Mizan, citado pela Reuters. Não houve sobreviventes entre os 65 passageiros e tripulantes a bordo do avião que colidiu com o topo de uma montanha no sudoeste do Irã.

Até agora, os corpos de 32 passageiros foram encontrados, mas muitos permanecem soterrados sob gelo e neve, relatou a mídia estatal. “A primeira equipe que foi ao local da queda foi capaz de trazer de volta alguns dos corpos daqueles que perderam suas vidas e entregá-los às autoridades médicas na parte de baixo da montanha há alguns minutos”, disse Mohsen Momeni, diretor da filial de Isfahan da organização humanitária Crescente Vermelho, à agência de notícias Mehr, nesta quarta-feira.

O terreno íngreme do local do acidente complica a retirada dos corpos, que pode se prolongar até a próxima sexta-feira, segundo a EFE. A caixa-preta do avião ainda não foi encontrada, disseram autoridades locais à televisão estatal. A identificação das vítimas acontecerá na cidade de Yasuy, capital da província de Kohkiluyeh e Buyer Ahmad, segundo as autoridades locais.

O diretor-geral do departamento forense da província, Kamruz Amini, informou que 50 familiares das vítimas já deram mostras de DNA para ajudar na identificação. Não é possível a aterrissagem dos helicópteros na região onde estão os destroços, por isso muitas das operações estão sendo realizadas a pé.

O avião da companhia Aseman Airlines desapareceu das telas de radar 50 minutos após decolar de Teerã a caminho da cidade iraniana de Yasuj. As Forças Armadas do Irã localizaram os destroços do avião na província central de Isfahan na manhã de terça-feira (20).

Investigação

O líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente Hassan Rouhani enviaram mensagens de condolências às famílias e pediram ao Ministro do Transporte que inicie investigações sobre o caso. O Irã sofreu uma série de grandes desastres de aviação nas últimas décadas. O último grande acidente no Irã aconteceu em janeiro de 2011, quando um Boeing 727, da Iran Air, tentou um pouso de emergência durante uma tempestade de neve no noroeste do Irã. O impacto matou pelo menos 77 pessoas.

Em julho de 2009, um avião de passageiros russo caiu no noroeste do Irã pouco depois de decolar de Teerã, matando todos os 168 a bordo. Em fevereiro de 2003, no sudoeste do país, um avião que transportava membros da Guarda Revolucionária caiu nas montanhas do sudeste do Irã, matando 302 pessoas. Em fevereiro de 1993, um avião de passageiros iraniano com 132 pessoas a bordo colidiu com um jato da força aérea, matando todos nos duas aeronaves.

“Lista negra”

A Aseman Airlines, companhia aérea iraniana do avião que caiu no domingo com 65 pessoas a bordo, está desde dezembro de 2016 na “lista negra” da UE (União Europeia). A Air Safety List é mantida pela Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, e impede que aviões de empresas aéreas que não sigam padrões internacionais de segurança sobrevoem o espaço aéreo europeu. A última versão da lista, publicada em novembro de 2017, bane 184 companhias de países como Irã, Sudão, Afeganistão, Líbia, Nepal, Quirguistão e Coreia do Norte.

