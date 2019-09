Equipes do Aeroporto Salgado Filho passarão por treinamento de emergência aeroportuária

Com o objetivo de treinar as diferentes equipes e serviços que atuam no Porto Alegre Airport (Aeroporto Internacional Salgado Filho) para momento de uma emergência aeroportuária, a direção do local realizará o Exercício Simulado de Emergência em Aeródromo (ESEA), atividade que segue normativa da Agência Nacional de Aviação Civil (RBAC 153). A ação ocorre na manhã desta quinta-feira (26).

A equipe do Salgado Filho informa que a ação será coordenada com os órgãos competentes e companhias aéreas para não gerar impactos na operação do aeroporto. O treinamento será realizado em área restrita.

Deixe seu comentário: