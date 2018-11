Equipes móveis do Daer atuam no feriado

Com a proximidade do verão e com o feriado prolongado, o número de turistas que acessa o Litoral Norte do RS aumenta. Para ajudá-los no deslocamento, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) mobiliza as equipes das Unidades de Apoio ao Usuário que circularão pelas principais rodovias da região, a partir das 18h desta sexta-feira (2) até as 24h de domingo (4).

