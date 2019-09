Equipes voltaram a trabalhar na construção de viaduto na rodovia ERS-118 em Sapucaia do Sul

Localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, a duplicação da rodovia estadual ERS-118 tem mais uma de suas obras retomadas nesta semana: a construção do viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul. O serviço já mobiliza máquinas e operários.

O elevado – que fica no quilômetro 3 da rodovia – está com 93% dos trabalhos concluídos. No momento, as frentes de obras se concentram na parte superior da estrutura. Além da pista por onde circularão os veículos, estão sendo construídos os guarda-corpos nas laterais. De acordo com o governo do Estado, tudo deve estar pronto até o fim deste ano – posteriormente, serão finalizados os dois acessos.

Conforme o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra conta com um investimento total de R$ 10,5 milhões. “Trata-se de algo importantíssimo para que possamos ampliar a capacidade da rodovia e, ao mesmo tempo, melhorar a mobilidade na área de acesso a Sapucaia do Sul”, avalia.

Ainda segundo ele, os contratos estão vigentes, as empresas remobilizaram suas equipes e há recursos financeiros para cumprir o cronograma. “Não há mais impedimentos para que, finalmente, possamos entregar a ERS-118 duplicada à sociedade”, finalizou o titular da pasta.

O governo gaúcho investirá R$ 131 milhões na duplicação da ERS-118, com recursos financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A obra é executada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e já conta com 75% dos serviços concluídos. A estimativa é que os 21,5 quilômetros entre a BR-116 e a Freeway sejam inteiramente duplicados até o final do ano que vem.

“Trata-se da maior obra de arte do trecho em duplicação, que permitirá o trânsito entre os municípios de Esteio e Sapucaia sem interferência do fluxo de veículos da rodovia. Além disso, será utilizado por quem necessita fazer o retorno para o sentido oposto da rodovia”, afirma o diretor-geral do Daer, Sívori Sarti da Silva.

Mudança

Com a retomada das obras do viaduto sobre a avenida Theodomiro Porto da Fonseca, o trânsito sofreu alterações no quilômetro 3 da ERS-118. A partir de agora, o tráfego passa a ser realizado pelas ruas laterais, cada qual em um sentido. A mudança deve permanecer até a liberação do viaduto e a finalização das obras nas pistas centrais.

A duplicação da rodovia integra as ações do Plano de Obras para 2019, anunciado em junho pelo governador gaúcho Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões.

Além dos R$ 131 milhões financiados pelo BNDES para a ERS-118, outros R$ 170 milhões serão usados para a recuperação de estradas e conclusão de ligações asfálticas, pontes e convênios municipais nas 17 superintendências regionais do Daer. Os recursos são do Tesouro do Estado e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

(Marcello Campos)

