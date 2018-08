Era do Gelo estende permanência no Bourbon Country com atividades gratuitas

O parque temático do filme Era do Gelo estenderá a sua permanência no Bourbon Country, divertindo a criançada até o dia 26 de agosto, devido ao grande sucesso de público. O espaço traz brincadeiras gratuitas relacionadas ao universo do filme e dos personagens Manny e Ellie, Diego, Sid e, é claro, do roedor Scrat, que está sempre em busca da tão sonhada noz.

Os personagens estão inseridos no cenário temático com árvores e montanhas cobertas de neve e icebergs, criando um ambiente divertido para a realização de brincadeiras que incluem uma piscina de bolinhas, jogo da memória, pula-pula glacial, amarelinha, além de jogos e desenhos para colorir.

As atividades são destinadas a crianças de 4 a 12 anos, que devem estar acompanhadas por um responsável. Para participar basta retirar um ingresso gratuito no balcão de atendimento localizado no espaço do evento. Os ingressos são limitados e válidos somente para utilização no mesmo dia da retirada. Para mais informações, basta acessar o regulamento completo no site: www.bourbonshopping.com.br.

