Érika Miranda conquista bronze no Mundial de judô, 1ª medalha do Brasil

O Brasil conquistou sua primeira medalha no Mundial de Judô de Budapeste, na Hungria, nesta terça-feira (29), segundo dia da competição. A judoca Érika Miranda bateu a kosovar Majlinda Kelmendi – campeã olímpica no Rio e bicampeã mundial – e ficou com o bronze na categoria meio-leve feminino (até 52 kg).

O ouro ficou com a japonesa Ai Shishime e a prata com sua compatriota Natsumi Tsunoda; o outro bronze foi para a russa Natalia Kuziutina. Com o resultado, Érika tem agora quatro medalhas em mundiais (uma prata e três bronzes), mesmo número de Mayra Aguiar (um ouro, uma prata e dois bronzes). As duas são a as maiores medalhistas brasileiras nesse tipo de competição.

Nesta quarta-feira (30), o Brasil será representado por Rafaella Silva e Marcelo Contini, ambos na categoria leve. Rafaella ganhou a medalha de ouro dessa categoria nos Jogos Olímpicos do Rio. (Folhapress)

