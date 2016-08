Pampa Debates recebe hoje lideranças do agronegócio, no PEEAB

Na contagem regressiva para o início da maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina, o programa Pampa Debates, apresentado pelo vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, recebe hoje, às 17h50, convidados de destaque deste cenário em nosso Estado. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, o subsecretário do PEEAB (Parque Estadual de Exposições Assis Brasil), Sérgio Bandoca Foscarini da Silva e o presidente do SIMERS (Sindicato das Máquinas e Implementos), Cláudio Bier, vão falar aos telespectadores o que a 39ª Expointer estará ofertando aos visitantes em estrutura e novidades, passando pelas obras realizadas no Parque em seus 140 hectares, como por exemplo o novo deck do boulevard, o lavadouro de animais, instalações de postes de energia solar, os novos pontos comerciais e uma capela ecumênica. A Expointer abre suas portas no dia 27 de agosto e se estende até o dia 04 de setembro, em Esteio.

A transmissão do programa é ao vivo e pode ser acompanhada pelo link http://tvpampa.com.br/ver-tv.php.

Comentários