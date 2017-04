Ernani Polo fala na Federasul

O secretário Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, será o palestrante do “Tá na Mesa” desta -feira (12). “Com o agro o Estado avança” é o tema do encontro que vai falar sobre os bons resultados da safra gaúcha que deverá chegar as 33 milhões de toneladas de grãos, a necessidade cada vez maior da produção de alimentos, o potencial da Agropecuária do RS, além de programas coordenados pela pasta, como o “Conservar para Produzir Melhor”, programa estadual de conservação do solo e da água. Também falará sobre o Programa Agro +RS e o desenvolvimento do Pró Oliva, voltado ao avanço da olivicultura.

