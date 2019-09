Erro de grife parceira pode ter revelado a existência de um Apple Watch Series 5

Na próxima terça-feira (10) vai acontecer o evento anual da Apple, quando a companhia irá apresentar novidades em seus produtos e serviços, como os novos iPhones 11.

Espera-se ainda o lançamento do Apple Watch Series 5, que ainda não chegou a ser confirmado pela Apple como algo que vai acontecer neste ano. O novo relógio inteligente da companhia, que deve contar com um recurso que faz o monitoramento do sono, provavelmente terá esse como um de seus poucos diferenciais em comparação com a geração anterior do produto.

Isso porque, no mês passado, fotos vazadas da suposta novidade mostram o Series 5 praticamente idêntico ao Series 4. Agora, imagens da grife de luxo Hermes podem confirmar o rumor.

O site da grife deixou vazar imagens de três pulseiras para o Apple Watch Series 5, contando com descrições e fotos idênticas à versão anterior. A página logo saiu do ar. A descoberta pode significar que o Series 5 realmente está por vir, mas com poucas mudanças, ou pode ser que houve um engano da Hermes no cadastro das pulseiras no site.

Apple Music

O Apple Music está disponível para Android e iOS e, agora, pode ser acessado mesmo por quem não tem o aplicativo. O serviço ganhou uma versão na internet para ajudar os assinantes a ouvirem música por meio de qualquer navegador.

A nova versão ainda está em versão beta, mas consegue realizar as principais tarefas do app. Ela reúne todas as músicas da biblioteca, inclusive as que não estão disponíveis no serviço e foram sincronizadas a partir de seu aparelho.

A interface, que pode ser acessada em beta.music.apple.com, lembra o iTunes e o aplicativo do Apple Music presente no macOS Catalina. Ela conta com estações de rádio temáticas e playlists criadas pelo celular, mas ainda não permite criar novas listas de músicas.

Outros itens indisponíveis na versão web são as transmissões ao vivo da rádio Beats 1 e o conteúdo em vídeo. Além disso, não há uma opção para novos usuários se tornarem assinantes.

As limitações devem ser solucionadas no futuro, à medida em que a Apple fizer melhorias no site. Com a versão web, a empresa aumenta o alcance de seu serviço de streaming, que poderá ser usado no Windows 10, no Chrome OS e em outros sistemas operacionais.

A novidade também iguala a plataforma ao Spotify, que já pode ser ouvido em navegadores há muito tempo. O serviço da Apple, que tem 60 milhões de assinantes, é o segundo mais utilizado do mundo e fica atrás somente do Spotify, com 108 milhões de assinantes.

Deixe seu comentário: