Notas Mundo Erupção do vulcão nas Filipinas pode durar semanas

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

As autoridades das Filipinas afirmaram que o vulcão Taal pode continuar a expelir cinzas e lava por semanas. Por temor de uma forte erupção, mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e, no momento, estão impedidas de voltar, segundo a France Presse. Localizado a cerca de 70 km da capital, Manila, o vulcão entrou em atividade no domingo (12).

