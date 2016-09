ESAdm promove curso de Recuperação de Empresas

A Recuperação Judicial se tornou uma medida mais comum no mundo corporativo. Dados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mostram que, em 2015, foram iniciados 98 processos com natureza Recuperação de Empresa no Estado, ainda, só no 1º semestre de 2016, foram 59. Na capital gaúcha, 17 casos no ano passado e neste primeiro semestre os registros trazem 8. Para o Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS), a despeito dos números, a recuperação judicial não deve ser vista como algo natural. A partir disso, a autarquia por meio da Escola Superior de Administração (ESAdm) realiza o Curso de Extensão de Recuperação de Empresas, que inicia no dia 7 de outubro. A ESAdm entende que o Administrador é fundamental neste processo, principalmente no momento de fazer o diagnóstico da empresa em questão. As inscrições para a capacitação seguem até o dia 30 de setembro e podem ser feitas no sitewww.admrs.org.br.

