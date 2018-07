Escadas do Mercado Público serão restauradas

Amanhã, completam-se cinco anos de um aniversário que ninguém gostaria de comemorar. No dia 6 de julho de 2013, um incêndio destruiu parcialmente o segundo andar do Mercado Público, que, ainda hoje, permanece fechado ao público.

No entanto, neste ano, a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc) tem um presente para o tradicional prédio histórico da Capital dos gaúchos: as duas escadas de acesso localizadas nos quadrantes 3 e 4 serão recuperadas.

De acordo com Adriana Kauer, 2ª secretária da Ascomepc, uma empresa já foi contratada para fazer as reformas necessárias. “Dentro de 15 a 20 dias, no máximo, devem começar as obras de recuperação.”

A recuperação das escadas faz parte no Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) que está sendo executado pela associação, após os permissionários assumirem a responsabilidade pelo mesmo perante o Ministério Público, em homologação assinada em maio deste ano junto ao promotor Claudio Ari Melo. “Trouxemos para nós a missão de reabrirmos o segundo andar. E só com o PPCI poderemos fazer isso. Neste momento, a empresa contratada para fazer o projeto aprovativo é a Combate, a mesma que fez o PPCI para a Santa Casa”, explica Adriana.

No período que a reforma estiver em andamento, porém, a circulação dos clientes no Mercado não será afetada.

