A Associação do Comércio do Mercado Público Central tem um presente para o tradicional prédio histórico de Porto Alegre: as duas escadas de acesso localizadas nos quadrantes 3 e 4 serão recuperadas. Uma empresa já foi contratada para fazer as reformas necessárias e dentro de 15 a 20 dias devem começar as obras de recuperação.

Deixe seu comentário: