Escala conquista conta da Stihl

A Escala acaba de conquistar a conta da Stihl Ferramentas Motorizadas. A agência será a responsável pelas ações off-line e contribuições diversas de negócios, integrada com demais parceiros da marca. “É um privilégio continuar trabalhando com a Stihl. Estamos orgulhosos de tê-los como cliente. É uma marca inovadora e líder, com uma equipe capaz de engajar seus parceiros. A nossa sinergia somou em todo trabalho que realizamos juntos. Estamos ansiosos pelos desafios que temos pela frente. Queremos fazer ainda mais!”, destacou a diretora de Negócios da Escala, Renata Gouveia.

A concorrência que deveria durar até 12 meses foi finalizada antes. Em maio do ano passado, a Escala iniciou o relacionamento com a empresa desenvolvendo algumas campanhas. Destaca-se a de motosserras, que trouxe o conceito “É hora de fazer”, e a de baterias, que apresentou um projeto diferenciado com evento na Floricultura Winge, em Porto Alegre, sobre jardinagem e paisagismo, trazendo uma nova proposta de ativação comercial. Atualmente, a agência está trabalhando na campanha de jardinagem da marca.

