Escala reinventa o selfie em ação de verão Pompéia

Verão é momento de férias, de relaxar, de se divertir e registrar cada momento entre amigos e familiares. O resultado disso é um volume intenso de fotos e selfies nas timelines de redes sociais. Foi esta a motivação da Escala para pensar as ações de verão da Pompéia e reforçar ainda mais a imagem da marca no litoral. Uma delas é o Aeroselfie, um projeto inovador que se propõe a aumentar o engajamento de público com a empresa.

A febre dos selfies entrou em um novo patamar com os selfie drones. Aparelhos que tiram fotos de grandes altitudes ou seguem enquanto a pessoa pedala ou caminha. Ser diferente, provocar e inovar fazem parte do DNA da Pompéia, e são atitudes presentes na ação desenvolvida pela Escala. Mais do que reforçar a imagem da marca no litoral, a agência aliou o ineditismo desta nova ferramenta com o protagonismo da marca.

No último sábado, a marca recebeu os veranistas nas praias de Tramandaí e Atlântida com um espaço planejado e dedicado para a ativação. Um ambiente na beira da praia, remetendo ao formato das imagens utilizadas no Instagram, foi o palco para que o público pudesse criar o seu momento perfeito. Reinaram momentos de relacionamento, interação e descontração que foram registrados por um drone. Deixando mensagens na areia, testando poses diversas e utilizando os apetrechos do cenário a fim de compor a melhor pose, dezenas de pessoas passaram pelo espaço e as fotos foram publicadas na fanpage da Pompéia, e também nos feeds dos participantes.

Para Jacques Fernandes, diretor de criação da agência, “a ideia foi aproximar ainda mais as pessoas da Pompéia através de um comportamento que já é natural: registrar e postar selfies. Mas trazendo para esse momento, uma novidade que deixa as fotos mais divertidas e interessantes, gerando engajamento do público nas redes sociais”.

