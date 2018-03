Escala traz celebridades para o Outono-Inverno das Lojas Pompeia

O novo conceito “Você diz sim para Pompéia, o Mundo diz UAU para você” foi criado pela Agência Escala em parceria com o stylist e produtor de moda Fabio Ishimoto para a coleção Outono/Inverno 2018. As atrizes Carolina Dieckmann, Sheron Menezes e Mariana Rios formam o squad de celebridades clicadas pelo fotógrafo israelense Yossi Michaeli na ação pensada para retratar a diversidade da beleza feminina de todas as consumidoras da marca. As celebridades aparecem em um ambiente próximo ao de clipes de divas da música pop, traz painéis de LED com comentários de consumidoras se misturando com a beleza das atrizes.

“Chamamos para participar da campanha como diretor de fotografia, o talentoso Phill Mendonça, que já assinou a fotografia de clipes de famosas como Ludmilla e Anitta”, comenta Vinícius Marques, diretor de criação da agência. “Isso fez toda a diferença no look inovador do filme, que se destaca pelo clima totalmente novo para as campanhas das Lojas Pompéia”.

O shooting, que aconteceu no estúdio Polo Cine, no Rio de Janeiro, foi dirigido por Gustavo Tassot e foi brifado pelo núcleo de criação da Escala para surpreender o público da Pompéia. A escolha do trio global segue a estratégia de ampliar a visibilidade do e-commerce da marca nacionalmente e reforçá-la regionalmente, com veiculação em TV regional e nacional, revistas de moda e merchandising nacionais.

“A maioria do público da Pompéia é de mulheres, por isso escolhemos celebridades que conversam com elas, despertam desejo e são referências de moda, além, claro, de representarem diferentes tipos e perfis de consumidoras”, explica Andrea Klemm, diretora de negócios do núcleo de moda da Escala.

Curiosidades de bastidores: Sheron Menezes entre uma cena e outra fazia uma pausa para amamentar seu filho Benjamim de seis meses. Caroline Dieckmann desembarcou direto de Miami para o set de filmagem na Cidade Maravilhosa. Já a cantora e atriz Mariana Rios esteve presente na convenção de vendas da marca no último domingo, 11 de março, que reuniu mais de 400 pessoas, em Porto Alegre.

Ficha técnica:

Fotógrafo: Yossi Michaeli

Direção de Criação: Vinicius Marques/ Saulo Barbosa

Criação: Diogo Ferreira / Julia Funari / Cristiano Schmitz

Produção : Anna Dambrosi

Image Retouch: Gabriela Rodrigues

Planejamento: Dante Roman

Direção de Negócios : Andrea Klemm

Gestora de Negócios: Lia Pinheiro

Aprovação: Ana Paula Ferrão Cardoso – gerente de marketing

Deixe seu comentário: