Dois escaladores brasileiros estão desaparecidos no Monte Fitz Roy, no Parque Nacional Los Glaciares, na região da Patagônia Argentina, na divisa com o Chile, desde a última sexta-feira (19), quando foram vistos pela última vez por um grupo de montanhistas. Os desaparecidos são o capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, e o mineiro Leandro Ianotta.

