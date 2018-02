Um escândalo de exploração sexual no Haiti por funcionários humanitários da Oxfam fez o Reino Unido ameaçar diretamente a ONG, uma das principais instituições de caridade do país. A ministra da Assistência afirmou que cortará o financiamento a qualquer organização que não cumpra uma nova revisão de conduta sobre obras de caridade no exterior.

Deixe seu comentário: