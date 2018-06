Esclarecimento do ex-ministro do Trabalho

Em relação à reportagem intitulada “Preso aponta envolvimento de ex-ministro do Trabalho em fraudes sindicais”, o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, deputado federal Ronaldo Nogueira, assim se manifesta:

1 – Em primeiro lugar ressalto minha absoluta indignação com a citação do meu nome em insinuações envolvendo malfeitos, repelindo veementemente quaisquer maledicências contra a minha honra e conduta. Assim sendo, estarei ajuizando uma interpelação judicial em desfavor do Sr. Renato Araújo, para que se quiser confirme as declarações supostamente por ele realizadas em relação à minha pessoa, sob as penas da lei. Pois se as confirmar terá que prova-las, sob pena de se não conseguir fazê-lo incorrer em crime, acrescido da respectiva condenação por dano moral a minha imagem.

2 – Ademais, da análise das declarações atribuídas ao Sr. Renato Araújo, o que se percebe é isso: tudo o por ele supostamente dito são apenas insinuações (pois não me imputa diretamente nenhum fato criminoso).

3 – Além disso, são insinuações sem nenhuma indicação de quaisquer tipos de provas, o que remete tudo isso a um nível absurdo de irresponsabilidade para com a honra alheia.

4 – Por oportuno, refira-se que o Sr. Renato Araújo foi por mim sumariamente exonerado quando vieram à tona as primeiras denúncias de atos de corrupção por ele praticados, sendo que o mesmo só voltou a ocupar função de chefia após eu ter deixado de exercer a função de Ministro de Estado do Trabalho.

5 – Logo, ou o acusado está a agir por vingança, ou tenta desviar o foco das investigações. Também não descarto a possibilidade de interesses políticos escusos estarem por detrás das insinuações maliciosas e mentirosas do Sr. Renato.

6 – Afinal, como é de conhecimento de todos os que acompanham as investigações pela imprensa, em entrevista realizada em uma emissora de rádio de Anápolis, o denunciante do esquema que originou a Operação Registro Espúrio, de nome MacGyver, não apenas me isentou de qualquer participação em atos de corrupção, como referiu que eu o encaminhei ao Ministério Público Federal no mesmo momento em que relatou a mim o suposto esquema.

7 – Dito isso, desde já assinalo que não medirei esforços para defender minha honra. Sim! Defendo minha honra pois a tenho. Pois se ao longo de 30 anos de vida pública não constitui patrimônio material, consegui construir uma sólida reputação moral, conhecida por todos que fazem política.

8 – Com a serenidade daqueles que tem a consciência tranquila, reitero que apoio o trabalho realizado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, e que defendo o aprofundamento das investigações para que verdade se estabeleça, com a punição de eventuais culpados na forma da lei.

Deixe seu comentário: