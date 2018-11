O governo da Escócia anunciou que vai iniciar a implantação de um pacote de 33 medidas para garantir que todas as escolas públicas do país tenham educação inclusiva para pessoas LGBTI. Em um comunicado, o governo afirmou que aceitou as recomendações de um grupo de trabalho criado para estudar como melhorar a inclusão no sistema educacional.

