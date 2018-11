Escola Balão Vermelho conquista Prêmio EPTC com 1º Lugar na categoria Educação Infantil

A Escola Balão Vermelho conquistou o 1º Lugar na categoria Educação Infantil no 11º Prêmio da EPTC de Educação para o Trânsito, com o projeto “Escola Amiga da EPTC” desenvolvido com os alunos da turma Jardim A. A Balão Vermelho ainda levou a premiação de 3º lugar na mesma categoria com o projeto do Jardim B. Ao todo foram inscritos 510 trabalhos que concorreram em 12 categorias, avaliados por um júri de funcionários da EPTC e do Detran-RS. O objetivo do concurso foi incentivar a prática de comportamentos e hábitos seguros no trânsito, premiando as iniciativas que se destacaram em suas categorias.

